Una lavadora ya no dura cuarenta años. Un coche tampoco. La cuestión de la obsolescencia no siempre es programada, no crean. Las tuberías y redes del abastecimiento de nuestros pueblos y municipios acumulan décadas a sus espaldas. Las roturas de materiales que ya ni se fabrican son cada vez más constantes ahí abajo. Un problema subterráneo, vamos.