El ojo del tigre de la municipalidad

canido vivió ayer el primer gran choque —sin heridos ni daños materiales— de la contienda electoral que se nos viene encima. Cuentan los que lo vieron que el local del centro cívico estaba a reventar y que la platea se llenó de incondicionales de todos los bandos. La Asociación de Vecinos, que no da puntada sin hilo, decidió que “Eye of the Tiger” era el temazo más adecuado para amenizar la espera. Luego, dos horas largas de debate que tampoco se apartaron demasiado del guion previsto. Uno de los cuatro será alcalde de Ferrol los próximos cuatro años. Pero esa historia está por escribir. FOTO: CANIDO “ON FIRE” ELECTORAL | mjr