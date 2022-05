Olona, salobreñera de toda la vida

Dicen por ahí que si alguna vez Macarena Olona pasó por Salobreña fue sin bajarse del coche. Que por no saber, no sabe ni que el pueblo se llena de ajedrecistas en el mes de julio, que eso del campeonato de España no le suena de nada. Igual es que le pilla de vacaciones... La cosa es que el Ayuntamiento la ha dado de baja en el padrón municipal, que una cosa es no ejercer de fuerza viva de la localidad y otra, no saber ni ubicarla en el mapa. Se le complica la candidatura a las elecciones andaluzas a la representante de Vox, que a ver cómo convence ahora a las autoridades de que es salobreñera de toda la vida.