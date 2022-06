“ALIMENTO: dícese de aquello que sirve para mantener la existencia de algo tangible o intangible”. Así pues, digamos, por ejemplo, que mientras el pan es alimento del cuerpo –que es tangible–, la música es alimento del alma –que es intangible–. Bien es cierto que si no alimentamos el cuerpo nos convertimos en cadáveres, pero si no alimentamos el alma nos convertimos en almiñas en pena, que también es bien triste, aunque remediable. El que haya ido alguna vez a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia entenderá de qué hablamos. El mero hecho de presenciar el milagro de ver cómo se ponen de acuerdo tantos instrumentos para sonar como uno y crear tanta belleza ya merece cada euro que cuesta la Orquesta. La pena es que este año va a empezar la temporada sin director, pero todo se andará. Lo importante es que nos van a ofrecer los “Imprescindibles” de la música sinfónica de todos los tiempos. Si pueden, no se los pierdan. Será una experiencia sublime, seguro.