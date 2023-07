Ortigueira, la tradición perdura

EL Festival do Mundo Celta celebra hoy la jornada de clausura de su cuadragésimo quinta edición (contando como tales las que no se celebraron por la pandemia). Muchos de los más de 100.000 participantes estimados no habían nacido y nos acercamos a la venida de la tercera generación de festivaleros. Nació en un tiempo en que la palabra festival poco o nada tenía que ver con lo que hoy triunfa en el mundillo musical. Aquella iniciativa de la Escola de Gaitas está más viva que nunca y sigue siendo el motor de la villa. Es digno de aplauso todo el esfuerzo que hay detrás.