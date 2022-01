La pandemia es una buena excusa

Que levante la mano el que no haya utilizado la pandemia como excusa para no participar en un plan que no le apetecía mucho. Pues eso mismo es lo que dicen que ha hecho Kiko Rivera para ausentarse de una sesión de trabajo. Y lo nuestro está feo, pero lo suyo más, que a él le pagaron. Al parecer, aunque los datos son confusos, es lo que tienen la noche y la fiesta, Kiko pinchó durante media horita y desapareció. Él jura que lo hizo con gran indignación, al ver que nadie llevaba mascarilla en la discoteca. Lo malo de su versión es que los testigos dicen que él tampoco la llevaba. FOTO: Kiko Rivera | aec