El papel de la ONU está en entredicho

La Organización de Naciones Unidas (ONU) viene de aprobar una resolución del alto el fuego en Gaza tras el veto de EEUU en el Consejo de Seguridad. Lo curioso del caso es que pese a esa medida, que apoya la mayoría de los embajadores en el máximo organismo mundial, no es vinculante para que Israel acceda a parar la maquinaria de guerra en Gaza, donde la ONU perdió más vidas que nunca en un conflicto desde que existe como tal. Está claro que algo no funciona en este organismo que dirige el portugués António Guterres, que tampoco fue capaz de evitar que en Europa un país pudiera invadir la soberanía de otro. Nos referimos a la invasión de Rusia en Ucrania, que sigue causando víctimas diariamente. Pero el foco está puesto en el pueblo palestino de Gaza. En su día la organización terrorista Hamás echó del gobierno a la Autoridad Palestina y ahora el pueblo sufre las consecuencias, sin que la ONU haya intervenido adecuadamente en su momento. Y ahí estamos viendo como el sufrimiento de las poblaciones civiles no cesa. ¿Hasta cuándo?