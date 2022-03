Un par de días para despejar las dudas

El lunes es la fecha marcada en rojo por todo aquel que tiene algo de peso en el PPdeG. Ese es el día escogido por Alberto Núñez Feijóo para explicar a los más cercanos cómo se realizará la sucesión en Galicia. Es de suponer que tardaremos poco, muy poco, en conocer el nombre del elegido e, incluso, también se revelará el de las personas que dejarán la Xunta camino de un despacho en Génova próximo al de Feijóo. De igual modo, se irán desvelando las personas que formarán parte de su Ejecutiva. De hecho, a través de redes sociales, nos enteramos de que Cuca Gamarra será la secretaria general de la formación. Una elección analizada como un puente tendido hacia el sector sorayista y un modo de no romper del todo con Pablo Casado, ya que, si bien Gamarra, con la amenaza de la dimisión de los portavoces parlamentarios, fue la que precipitó su salida, siempre destacó por su apoyo al líder caído. Es decir, que en un par de días la oposición podrá estar tranquila, ya que no tendremos un presidente “interino”, como les gusta decir. Aunque, a lo peor, no les gusta tanto que se acabe esa situación y sepan ya con quién se tendrán que medir en un par de años.