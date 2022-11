Parece que las uvas están verdes

La participación del Deportivo en la Copa del Rey ha sido un visto y no visto. Bueno, la suya y la de casi todos los equipos gallegos, a los que se ve que no se les da muy bien el torneo, da igual ante rivales de categorías superiores o inferiores. Pero mal de muchos... y no es esa la cuestión que nos ocupa, sino que los blanquiazules, que aprovecharon para hacer pruebas y dar minutos a los que menos han jugado en lo que va de temporada, se llevaron dos goles como dos soles en el campo del Guijuelo y no hay aficionado que no se arrepintiese de dedicarle casi dos horas de su vida al partido. Aunque en realidad apearse a las primeras de cambio de la Copa tampoco es tan grave; de hecho, hasta nos viene bien, por aquello de que el conjunto deportivista se centre en la liga, que, al fin y al cabo, es lo que importa. El ascenso es el único objetivo al que tiene que mirar el equipo. Si nos dan un euro cada vez que oigamos este razonamiento, en un par de días nos vamos de mariscada. Las uvas están verdes, que diría la zorra de la fábula.