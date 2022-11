El pastor que es oveja descarriada

Uno se quiere resistir a escribir sobre ciertas noticias, por aquello de no herir sensibilidades, pero es que la historia del sacerdote detenido mientras estaba en pleno trío sadomasoquista con dos prostitutas en el altar de una iglesia es como una bombilla incandescente atrayendo a las polillas. Al caso no le falta detalle, hasta el altar acabó ardiendo, quizá por combustión espontánea ante semejante ultraje. La cosa es que tanto el (ahora ex) párroco como las dos profesionales de la dominación erótica declararon que la relación era consentida –y pagada, suponemos–, pero eso no les libró del arresto, por prácticas sexuales en un lugar público y por vandalismo. El cura, además, se ha quedado sin trabajo. Al menos, como pastor de almas. Lo mismo ha descubierto una nueva vocación en el cine para adultos. Y es que la guinda del pastel, que seguro que alguno se imaginaba, es que el espectáculo estaba siendo grabado en vídeo. Por si no había ocasión de repetir la hazaña.