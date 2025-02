Parece que la patrulla canina se ha puesto manos a la obra y su labor se está haciendo notar. No, tranquilos todos, no tenemos por la ciudad un grupo de canes combatiendo las injusticias. La Policía Local se ha puesto a sancionar a los incivilizados que no recogen las deposiciones de sus compañeros de cuatro patas y solo en enero las infracciones fueron más que en un año entero.