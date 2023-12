El peligro de los compañeros de viaje

Hay tapados en internet, demasiados anónimos, que escriben en páginas o blogs opinando sobre la vida política coruñesa. No descubrimos nada diciendo que en esos artículos José Manuel Lage Tuñas, primer teniente de alcalde y responsable del Área de Economía y Planificación Urbana, se lleva la palma. Lo señalan como el edil que más poder tiene en el Ayuntamiento de A Coruña y, como es lógico, le llueven palos en todas las direcciones. Cierto que es el único con firma y se escribe que sin él no se mueve nada en María Pita. Se habla de la vida y milagros de Lage, que cariño no despierta. Se entiende que la oposición lo ponga a caldo y eche pestes de él. Muchas de las cosas que aparecen publicadas en redes huelen mucho a venganza política y sus autores, como suele suceder, en alguna ocasión fueron compañeros de viaje. La leyenda urbana es que el superconcejal coruñés manda más que la propia Inés Rey, pero no se crean todo al pie de la letra. Es verdad que un segundo tiene que exponerse más, pero a Lage Tuñas le dan a dolor. Y en muchas ocasiones sin sentido.