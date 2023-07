Pie de cuba albariñense

El Concello de Cambados inicia su semana grande de la Festa do Albariño y lo hace con lo que denominan el pie de cuba del programa de actividades que atraerá a miles de personas hasta el próximo domingo. El Albariño Miúdo está pensado para los más pequeños con un festival infantil, teatro de calle y mucha diversión. No faltarán, por supuesto, las actuaciones musicales y la primera en llegar será la de Luar na Lubre, que ofrecerá un concierto para culminar una jornada dedicada al público familiar, dentro del vasto programa de una Festa do Albariño que siempre es referente.