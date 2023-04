Pimpampum político y apoyo unánime al sector bateeiro

El conflicto bateeiro centrará buena parte de la campaña electoral en Arousa. Los alcaldes y candidatos de los municipios más afectados ya se pronunciaron al respecto y, tras los incidentes del pasado jueves, todos coinciden en que tendrían que haberse evitado, aunque responsabilizan de ello a administraciones diferentes en función del color político. Lo cierto a esta hora es que el problema de la mejilla continúa y parece que no tiene visos de una pronta solución, que por otra parte no es nada sencilla. La Consellería do Mar no lo tiene fácil y por ello tiene que hacer todo lo posible para que se retome la vía del diálogo para evitar que la tensión siga en línea ascendente y llegue a un punto en el que explote. Los bateeiros se juegan el pan y ya se sabe lo que pasa si no se tiene para comer.