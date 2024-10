No parece casual que varios autobuses sufriesen este tipo de daños ayer en Cambados, en plena jornada de huelga. La Guardia Civil investiga ahora lo ocurrido, aunque, de entrada, no cuesta imaginárselo. Por suerte, no hubo que lamentar mayores incidencias en un paro que se hizo notar, al menos sí lo notaron quienes hacen uso del transporte.