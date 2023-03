Los ‘piratas económicos’...

la prudencia en política, al igual que el lenguaje, debería de ser una contante y una buena costumbre. Pero desgraciadamente no es así y eso no los recuerdan algunos líderes. Por ejemplo, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, defendió que la formación morada “no va a bajar los decibelios” y va a continuar denunciando que el presidente ejecutivo de Ferrovial, Rafael del Pino, su homóloga en el Banco Santander, Ana Patricia Botín, y el dueño de Mercadona, Juan Roig, son unos “piratas económicos”. Sin entrar en detalles, lo cierto es que no sé si es muy productivo utilizar el insulto de esa manera contra aquellos que sí tienen la posibilidad de generar o repartir riqueza o, si por el contrario, los encargados de legislar no están ayudando con sus calificativos a que esos empresarios ‘emigren’ a otros países, no solo para cotizar menos sino para no ser expuestos públicamente por el simple hecho de haber conseguido contar con un negocio rentable. El diálogo sería una buena opción.