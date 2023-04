Los plásticos siguen en el haber del diario

Cada año se producen millones de toneladas de plástico en todo el mundo. Tras su ciclo de vida, la mitad de los residuos plásticos se recicla, incinera o deposita en vertederos, pero gran parte del resto acaba en los océanos y puede tardar hasta 500 años en degradarse. Se estima que más del 75% del plástico que se acumula en los océanos procede de la “mala gestión de residuos” en países asiáticos como India, Malasia, China, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Bangladesh, Tailandia y Filipinas. El único país no asiático entre los diez primeros es Brasil. China es el país (de los analizados) donde los encuestados utilizan mayormente bolsas reutilizables para hacer las compras (72%). En España y Francia el porcentaje también es alto (63%). Alemania es el país con el porcentaje más alto de personas que eligen no utilizar ninguna bolsa para comprar (21%). Este consumo no se reduce en nada.