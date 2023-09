Un poco de cordura judicial

Comienza incómodo el año judicial, con la posibilidad de que el Gobierno impulse una amnistía que beneficie a los implicados en el procés. No se mencionó, por supuesto, en el discurso de apertura por parte del presidente interino del Tribunal Supremo, pero no faltó en ninguna de las conversaciones posteriores. Los magistrados, que llevan tiempo con las barbas a remojo visto el devenir de los acontecimientos políticos, ya prevén dos escenarios si finalmente se aprueba la ley que regale un perdón generalizado a los secesionistas catalanes: un recurso ante el Tribunal Constitucional o acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Opciones que auguran una batalla entre los que, todo apunta, tienen intención de cambiar las normas en su beneficio y los que no están dispuestos a que la ley sea un instrumento de captación de votos. Qué bonito es el concepto de la separación de poderes... Y que fácil nos ponen a los espectadores elegir bando en esta cuestión.