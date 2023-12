Un poco más de cordura, señorías

No es poco el esfuerzo que la sociedad realiza para que las futuras generaciones crezcan con unos valores adecuados. Pero de poco sirve el esfuerzo si esos que dicen representar a la ciudadanía en las diferentes cámaras de representantes, ya sean corporaciones municipales, o parlamentos, no saben mantener la compostura, no ya intrínseca al puesto, sino inherente a cualquier ser humano. Algunos quitarán hierro a lo ocurrido esta semana en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, por eso de que se ven peores cosas en los parlamentos allende nuestras fronteras. Pero quizá debemos mirarnos más el ombligo y analizar el tipo de sociedad que estamos construyendo. La crispación es cada vez mayor, sobre todo en el mundo de la política, pero no deberían ser tolerables, si queremos crecer y estar orgullosos de nuestro futuro, las acciones y palabras que bien podrían venir de un hooligan, más que de un político. Da igual que sea de izquierdas, de derechas o que no sepa qué mano utiliza, la cordura debería imperar, sea quien sea.