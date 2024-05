Poner en valor el trabajo de quienes dan su vida por nuestro bienestar

Este pasado fin de semana se produjo el trágico incidente que le costó a un bombero la vida en lo que parecía ser una intervención rutinaria. Rutinaria, si nos damos cuenta de que hablamos en términos de quien, día a día, pone en riesgo su vida para salvar o asegurar la de otros. Y es una buena oportunidad para que reflexionemos sobre si de verdad valoramos lo suficiente profesiones como esta, o todas aquellas en las que personas como cualquiera de nosotros anteponen su vida para pensar en nosotros. Como cualquiera de nosotros no, porque quizá no todos estuviesen dispuestos a dejar de lado su bienestar para preocuparse por asegurar el de otra persona a la que no conocen.