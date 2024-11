La disputa por el terreno que tiene Valga en la zona portuaria de Pontecesures no tiene visos de solucionarse mediante un acuerdo amistoso. Bello Maneiro dejó las cosas claras el fin de semana diciendo que esa parcela, situada en un lugar de exvalgueses, les pertenece, a lo que Maite Tocino responde con un proceso de expropiación y una oferta de 90.624 euros. Valga todavía no contestó, pero parece que no considerará una oferta irrechazable.