Una pregunta sin respuesta

A Rigoberta Bandini se la ha erigido en abanderada del feminismo, pero a lo mejor la muchacha, que al fin y al cabo vive de vender discos y llenar conciertos, no quiere esa responsabilidad. O no comparte las ideas tanto como podría parecer después de la canción que presentó al Benidorm Fest. Y tampoco pasaría nada. Pero hay cosas que están feas, como convocar a seis mujeres para que muestren sus pechos en el videoclip del tema y decirles después de grabar que no van a salir porque al director (hombre) no le encajan en el mensaje. “¿Por qué dan tanto miedo nuestras tetas?”, canta Rigoberta. Que le responda el director del vídeo. FOTO: Rigoberta | EFE