La ‘presidenta’, feliz de ser protagonista

Pues la brecha entre Sumar y Podemos se ha hecho más grande después de que Yolanda Díaz haya verbalizado que no consideraría ningún fracaso para sus expectativas electorales que los morados no se apuntaran finalmente a su proyecto electoral, unas afirmaciones que ha hecho después de lanzar el domingo su candidatura a las generales en ausencia de Podemos, pero con la presencia de una docena de partidos de la izquierda alternativa que ven con muy buenos ojos este paso adelante. Yolanda, que ya en Madrid apodan la ‘presidenta’, tiene contento a Pablo Iglesias. El exvicepresidente, que aupó a la gallega tiempos atrás, no deja de cargar contra ella por su excesivo protagonismo y por relegar a Podemos. Tanto es así que en una reciente tertulia radiofónica, puso ‘verde’ a uno de los escuderos de la ministra. En concreto a Gómez Reino, actual diputado por A Coruña, que fracasó estrepitosamente en las elecciones a la presidencia de la Xunta y corrió al amparo de Díaz. En fin.