Un problema que antes no existía

Los estudios muestran que la mitad de los trastornos de salud mental se inician antes de los catorce años, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que, en la mayoría de los casos, no se detectan ni se tratan, con lo cual las consecuencias se arrastran en la edad adulta. Se ha calculado que por cada euro que se invierte en programas de salud mental, se obtiene un retorno económico de ocho euros, según un estudio de la Comisión Europea. La juventud explica el uso que hace de las redes, cuáles son sus referentes o influencers de referencia y cómo se informan sobre salud, entre otros temas. El mayor reto es que no sabemos cómo llegar a la población adolescente. Hay un gran número de entidades que desarrollan programas psicoeducativos en línea, y de buena calidad, pero no acaban de conectar con la juventud. Es por eso por lo que consideramos que hace falta facilitar la participación de este colectivo en el diseño de los programas de salud mental que utilizan cauces de comunicación digital.