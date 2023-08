Los problemas de los aliados

Desconcierto en la cúpula del Partido Popular. Aunque el PP con Alberto Núñez Feijóo al frente fue el vencedor de las elecciones celebradas el pasado 23 de julio todo indica que Pedro Sánchez seguirá en La Moncloa merced al respaldo del bloque de partidos que ya en su día apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy que le convirtió en presidente del Gobierno de España. La elección como presidenta del Congreso de la diputada socialista mallorquina Francina Armengol anticipa lo que puede ser la próxima sesión de investidura. Por sorprendente que pudiera parecer todo indica que el resultado de esa votación sorprendió a la dirección del PP, que no supo hasta minutos antes que Vox no iba a votar a la señora Cuca Gamarra, que era la candidata de los populares. Fue la respuesta de un Vox quejoso por no haber conseguido el apoyo del PP para lograr un puesto en la Mesa del Congreso pese a ser la tercera fuerza del hemiciclo en número de diputados. Queda mucho camino en esta legislatura, o casi ninguno.