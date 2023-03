Protección Civil salva de la muerte a seis cachorros en Meis

Los efectivos de Protección Civil de Meis rescataron a una camada de siete cachorros que fueron lanzados y abandonados por alguna persona desaprensiva por un terraplén en el lugar de Silván. Los animales se encontraban en un pésimo estado y por desgracia uno de ellos no pudo sobrevivir a pesar de ser trasladados al CAAN de A Armenteira para tratarse. Estos hechos demuestran que todavía nos queda mucho por avanzar como sociedad. No es de recibo que alguien meta en una bolsa a siete cachorros y los condene a una muerte segura. Si alguien no puede hacerse cargo de sus animales existen diferentes posibilidades que nunca pasan por matarlos. Acudir a un refugio o a una protectora para recibir consejo o que se queden en acogida es una de las soluciones.