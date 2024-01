Proteger a los animales

El refugio de Mougá es un servicio mancomunado que atiende pérdidas o recogidas de animales de Ferrol y los demás concellos del organismo comarcal. Sus instalaciones están viendo en los últimos tiempos como muchos de los perros que son recogidos en las calles no vuelven a sus legítimos propietarios. La falta de identificación por microchip favorece esos abandonos, que, además, se ven incrementados con entregas voluntarias. Es obvio que un animal no es un objeto de deseo y abandono, aunque algunos no lo tengan claro. Por eso, las campañas en este sentido son siempre bienvenidas.