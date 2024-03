Puigdemont tiene que estar tirado de la risa en la alfombra de su piso

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, sigue siendo tan soez como siempre. Debió de sufrir un trauma desde pequeñita, porque no se entiende su odio a todo lo que le huele a español, excepto el sueldo que le pagan por su escaño. No para de atacar a jueces y fiscales, ni tampoco faltarle al respeto al resto de los disputados en el Congreso. Una locura. Lo cierto es que ella escupe todo lo que le dice Puigdemont y éste se monda de la risa tirado por el suelo. Como con la idea de que el fugado de la justicia vuelva a España y pueda ser candidato a las elecciones europeas y Sánchez vuelve a tragar. Aunque jueces y fiscales advierten que la nueva redacción de la amnistía no asegura el blindaje total de Puigdemont. Una risa.