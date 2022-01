La puñalada por la espalda de Podemos

Todavía no se han acallado los ecos de la polémica por las macrogranjas y el Gobierno de coalición se mete en otro charco, en este caso, cómo no, a costa de Cataluña. No lleva ni un mes en el cargo pero Joan Subirats, ministro de universidad, ha decidido que llegó ya el momento de pisar callos a cuenta de ese referéndum de autodeterminación que siempre defendió abiertamente y, seguramente por eso, no dudó en asegurar que “alguna forma de consulta de un cambio en la estructura del Estado debería existir en algún momento u otro”. Y en eso llegó Irene Montero, que debe estar también ansiosa de salir en algún titular y añade que los catalanes “deben poder votar un acuerdo que salga de la negociación bilateral Generalitat-Estado”. Y, mientras tanto, Sánchez asegurando que la coalición va bien, sobre todo para los intereses de Pere Aragonés. FOTO: Joan Subirats sacándose las gafas y la mascarilla | aec