¿Quién protege a la Virgen del Nordés?

Por si no llevase un tute suficiente la Virgen del Nordés, ayer nos desayunamos con la desagradable noticia de que unos incautos -probablemente poco más que unos gamberros de medio pelo- había profanado la ermita de Chamorro y causado importantes daños materiales. Por fortuna, este vez se conformaron con las pocas monedas de los cepillos y no tocaron ni la figura, ni el cáliz, ni otras piezas patrimoniales. Pero Nuestra Señora del Nordés es patrimonio de todos los ferrolanos y no se puede dejar al albur de la propiedad su custodia y seguridad. Urge actuar.