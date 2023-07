El Racing de Ferrol premia a la grada

No están siendo sencillos estos primeros pasos del Racing de Ferrol en su regreso quince años después al fútbol profesional. A tres semanas del debut aún no se sabe si podrá usar A Malata y hoy mismo comienza la campaña de abonos. La buena noticia es que los socios tendrán fútbol de plata a precio de fútbol aficionado. Con esta estrategia, Isidro Silveira y su directiva se plantean el objetivo de fidelizar a 7.000 seguidores. Como todo en fútbol, la cosa dependerá de si el balón visita más las redes ajenas que las propias. Lo que sí es seguro es que el aliento de la grada no les va a faltar a los verdes.