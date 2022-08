Las ratitas presumidas

hay que ver cómo son estas ratas de hoy en día. Ya no se conforman con basuras, ponzoñas, alcantarillas ni inmundicias. Ahora se nos instalan por la ciudad con todo el descaro, cuan okupas de cuatro patas. Las hay que no dejan tomar café tranquilos a los habitantes de Elviña. Por si no les llegara ya a los pobrecillos con la invasión de la flora desatada, ahora las ratas quieren compartir con ellos mesa y mantel. Otras, más finas ellas, se fueron hasta el 15004 a darse unas vueltas por la plaza de San Pablo, donde la vegetación es rala, pero las ratas –según los vecinos— son gordas como conejos. Y siendo este ya mucho descaro ratero, no lo es todo, señoras y señores. Las ratitas,

tan presumidas ellas, también han lucido su orondo palmito y sus ojillos negros por la mismísima plaza de Mina, con nuestro emblemático reloj floral de fondo. Al final, van a acabar figurando en el escudo de la ciudad. Y, si no, al tiempo.