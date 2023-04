Rebelión popular en Ribadumia: “Hai máis vida máis alá do PP”

En política nunca salen las cuentas. O sea, dos más dos no siempre son cuatro ni blanco y en botella es leche. Hace unas semanas el PP anunció a bombo y platillo el fichaje del alcalde de Ribadumia, David Castro. A priori parecía una jugada maestra para recuperar esa Alcaldía, históricamente popular, pero nada más sacar de centro, dos de las concejalas con más peso político y de gestión de IR anunciaban públicamente su discrepancia. Bueno, podría interpretarse como un mal menor, pero resulta que ahora llega el penalti y la expulsión con el malestar de los tres ediles titulares del PP, que están disconformes con la dirección provincial porque no solo no se les ha consultado la táctica empleada, sino que aún por encima serán suplentes. Y avisan: “Hai vida máis alá do PP”. ¿Ficharán por otro equipo?