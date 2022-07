La receta para dejar de pasarlo mal: Pasarlo ahora peor

Ya está aquí. El Banco Central Europeo (BCE) sube los tipos. No es que cargue a ningún hijo de vecino al altillo, es que encarece el precio del dinero. Malas nuevas si usted tiene, o pensaba tener, un préstamo o una hipoteca. Va a pagar más por ellas. O va a ser más difícil que pueda acceder a ello. Sí, querido endeudado, va usted a pasarlo peor. Pero dicen los que saben de economía que es para que no lo pase tan mal. Qué cosas, oiga. Como usted va a pasarlo ahora peor, no le va a quedar otra que gastar menos. Y gracias a todos esos que comprarán menos, confían los entendidos en que los precios no sigan subiendo (tanto). Lo que pasa es que los ahorradores o los que tienen inversiones en depósito van a ganar más por ello. A ver si no se les ocurre gastárselo en cosas y nos jeringan la receta.