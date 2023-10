Redadas a pares en O Salnés en la lucha contra el narco

intensa semana de lucha contra el narcotráfico en la comarca de O Salnés, donde no son infrecuentes este tipo de operaciones policiales. Sin embargo, estos días es todavía más noticia, por cuanto se solapan en el tiempo dos operaciones paralelas, ejecutadas de forma independiente, una por la Policía Nacional y otra por la Guardia Civil. Las fuerzas del orden no descansan en la lucha contra el tráfico de drogas. Una forma delincuencial que no pasa de moda, pero sí pasa de generación en generación. La Policía ha intervenido un gran cargamento de heroína en un camión en plena Autovía do Salnés. Y la Guardia Civil está tirando del hilo que saltó en un control de carretera en Milladoiro a media semana y que ya la ha llevado por varias propiedades en Vilanova.