Las resacas y sus consecuencias

Sánchez no ha ganado las elecciones, las ha perdido. Y los separatistas han visto por su parte reducirse sus fuerzas y poder. Es únicamente la ambición y necesidad de Sánchez, no la de España ni la de los españoles, lo que lleva a entregarles lo que han de robarnos a todos los demás, para que el siga en el poder y como guinda convertir sus delitos en heroicidad, traer a los prófugos bajo palio y otorgarles bula para que cuando quieran vuelvan a delinquir. Que han dicho que lo harán en cuanto tengan la mínima oportunidad. Esto va a ser así y así será. Ese es el meollo, la almendra, lo trascendental, pero no oirán hablar mucho de ello, cuanto menos se le mente mejor y ocultarlo y dar el cambiazo por cualquier otra cosa o la mayor sandez es una de las pautas que se lleva a rajatabla. La única duda es cual será la respuesta de los españoles y siento decirlo pero muchas esperanzas no puedo tener. Cierto que hay un malestar, que la movilización del domingo tuvo una masiva asistencia, pero la tremenda maquinaria de abducción ya esta en marcha.