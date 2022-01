La respuesta que debe dar Tezanos

José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, asegura que no fue él quien filtró los resultados de la encuesta sobre las elecciones en Castilla y León a Pablo Iglesias. Dicen que comió con el exlíder podemita dos días antes del desliz en redes del macho alfa, pero, a falta de pruebas de lo contrario, habrá que creerle. Y le creeremos mucho más si a no mucho tardar nos explica cómo se produjo la filtración y se pone al responsable de la misma de patitas en la calle. El CIS no es el chiringuito personal de nadie, aunque, por desgracia, últimamente lo parezca mucho. FOTO: José Félix tezanos | aec