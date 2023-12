Las respuestas son de pura lógica

nuestros lectores han tenido a bien hacer comentarios en nuestros canales abiertos a través de redes sociales y mensajería sobre los tristes acontecimientos ocurridos en la mañana de Nochebuena, con el asesinato de un joven, y del hombre abatido por un policía al día siguiente. La alcaldesa, no en rueda de prensa si no a través de un programa radiofónico, evidentemente dijo que se trató de un suceso lamentable y casual. Vamos, puntual para ser más exacto. Que no hay problemas de seguridad ciudadana. Una sensación en la que difieren los colectivos profesionales de las policías, tanto nacionales como locales. A pesar del gran trabajo policial, siguen quejándose de falta de efectivos para estar más presentes en las calles y barrios de la ciudad. También los ciudadanos tienen esa sensación. Es difícil ver policías uniformados recorrer el centro de la ciudad a pie o los barrios y eso es por falta de personal. La seguridad, según nuestros lectores, es un factor importante para la convivencia. Ahí se debería trabajar más.