La revancha de Milei y la particular ‘cuestión de Estado’ de Sánchez

Venía el presidente argentino a España con ganas de revancha dialéctica y le faltó el tiempo para despreciar la más básica ya no diplomacia, sino buena educación. Poca defensa tiene el exabrupto de Javier Milei, que parece haber satisfecho a sus anfitriones de Vox, a los que la crisis entre los países les sirve para tratar de pescar en río revuelto posicionándose frente a socialistas y populares. Solo que lanzan la caña a ciegas, porque desde el PP prima el criterio de diferenciar lo que supone un asunto de Estado de otro particular. Quien no lo tiene claro es Pedro Sánchez, que busca escuderos entre la misma oposición a la que ningunea en cuestiones internacionales que sí afectan al país.