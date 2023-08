Robar lo que es de todos

que robar está mal es algo que (supongo) enseñan, o deberían enseñar, a todo el mundo en su infancia. Por eso de vivir en sociedad. Después, superado el periodo de la ética infante, el adulto descubre que, además, está penado. Y ya, para nota, que resulta hasta poco elegante. No obstante, hay quien considera que robar, especialmente aquello que es de una institución pública —de todos, vamos—, supone un acto de rebeldía. O, si me apuran, hasta de inteligencia: El creerse más listo que los demás. Algo así debe de pasar en Ribadumia, que no dejan de robar contenedores. Tremenda la audacia