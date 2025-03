Se ve que durante la pandemia llenamos la reserva de abrazos y no estamos dispuestos a que se queden acumulados. Por eso nos dedicamos a repartirlos. Que no nos escatimen ni un contacto físico, ahora que sabemos lo que significa no poder siquiera rozarnos. La secuela del virus que no se registra en los informes médicos es ser más cariñosos. De esta no nos quejamos.