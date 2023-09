Será peor el remedio que la amnistía

La futura ley de amnistía, o como quiera que la habiliten, tiene pinta de ser otra norma como la del sí es sí. Al final saldrán atracadores de la cárcel como churros. El sector socialista tendrá buen ojo en no dejarlo en manos de la parte de Podemos, tal como la ley de Irene Montero, que ha dejado sueltos más agresores de los que quería condenar. La situación es más complicada y Conde Pumpido tendrá que hacer encaje de bolillos para que la norma se ajuste a la Constitución. En todo caso, hay muchos condenados, pero la mayoría lo son por actos administrativos, que bien se pueden indultar como muchos que realiza el consejo de ministros en sus reuniones semanales. Pero algunos, como el caso de Puigdemont, todavía no han sido juzgados ni sentenciados. Así que el de Waterloo no se beneficiará de la amnistía futura, pero sí alguno de sus acólitos. Se vive mejor en Bélgica que en Barcelona. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ya ha señalado que la cuestión está en el campo de la política y que si toca emitirán su posición y en los foros jurídicos