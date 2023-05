Sigue el tira y afloja bateeiro

El sector bateeiro ha solicitado formalmente a la Consellería do Mar que amplíe un mes más los permisos para la extracción de mejilla con la que nutrir a sus plataformas. Por su parte, la Administración autonómica, que no deniega la petición, les reclama que aporte datos de por qué quieren ampliar el plazo inicialmente previsto, al considerar que a día de hoy las cuerdas de las bateas estarían nutridas. Se trata de un nuevo episodio de tira y afloja entre el sector bateeiro y la Consellería do Mar desde que se rompió un diálogo que tendrían que ir pensando en retomar para arreglar las cosas de una vez por todas.