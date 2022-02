Sube el salario, pese a la patronal

El salario mínimo interprofesional crecerá hasta los 1.000 euros al mes en 14 pagas con efectos retroactivos desde el 1 de enero, quiera la patronal o no. El acuerdo lo han alcanzado el Gobierno y los sindicatos, que no se han cortado a la hora de llamar a la CEOE poco menos que rácana. La valoración de Yolanda Díaz, sin embargo, ha sido de una tibieza y corrección exquisitas, y se ha limitado a agradecerle su participación en las reuniones. La ministra de Trabajo sabe que quedan muchas negociaciones por delante y no hay necesidad de ofender a una parte de la mesa.