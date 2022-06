Superhéroes de verdad

El lunes, casi al filo del martes, un hombre maltrataba a una mujer en la zona del Obelisco. Un viandante que paseaba con su perro se percató de ello y, en vez de mirar para otro lado y pensar eso de “Uy, qué marrón. Yo no me meto en líos”, increpó al agresor. Al verse descubierto soltó a la mujer, que aprovechó para escapar. El paseante –sin necesidad de traje de superhéroe– ayudado por otros viandantes, retuvo al agresor, que acabó detenido. Podrá parecer que lo que hizo este hombre no fue para tanto, pero hoy en día no es muy común que nos molestemos en ayudar a los demás –que si esperar a la Policía, que si represalias, que si perder tiempo declarando…–. Por eso más que superhéroe, bien lo podríamos llamar SÚPER PERSONA. Gracias en nombre de todos los que no estamos libres de ser víctimas en cualquier momento. A ver si entre todos conseguimos hacer una sociedad mejor.