Que desde un estamento como la Presidencia de un país no se conozcan las competencias de las autonomías puede ser un problema. Y claro, si desde tal estamento se da por meter en un mismo saco a Mossos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado... Podrían parecerse, pero no tanto como piensan desde las altas instancias. Y si no que le pregunten a los segundos por los sueldos.