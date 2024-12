Vilagarcía y Vilanova son los únicos municipios de la comarca de O Salnés que no retransmiten sus plenos en directo. En descargo del caso de la capital arousana habría que decir que después sí suben el vídeo a su página web, cosa que no ocurre con sus vecinos. No es que estas sesiones vayan a tener una gran audiencia, pero sí se daría la oportunidad a los vecinos de seguir en tiempo real aquellas decisiones que afectan a sus vidas.