El tema basura llega en Navidad

Cuidado que no cunda el pánico ante la convocatoria de huelga del servicio de recogida de basura en fechas tan señaladas en el calendario, según anunció el Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL), que considera que hay incumplimientos por parte de la concesionaria de este servicio en A Coruña. Ante semejante anuncio salió al paso Inés Rey, que anuncia a los cuatro vientos que ella velará porque la huelga de basuras no paralice la ciudad. Es más, dice la alcaldesa que ante esta amenaza no le va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones. Ya hay bromas en redes que hacen circular el titular de nuestra edición de ayer ligeramente modificado: “Los empleados de la recogida de basura velarán porque Inés Rey no paralice la ciudad...” Esta es la sensación que se transmite más allá de los muros del palacio de María Pita, que contamos con un Gobierno local que es de ‘ordeno y mando’, consentido por un apoyo desde la oposición, uno obligado políticamente a apoyar y el otro que no se centra en lo importante, pese a ganar las elecciones municipales. Un panorama para la ciudad.