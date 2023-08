La tenemos liada en los deportes

Pues la verdad es que las federaciones internacionales de las distintas disciplinas deportivas lo tienen clarinete con los nuevos géneros que se están produciendo a una velocidad de vértigo, no solamente en nuestro país, si no en todo el mundo. Hombres que se sienten mujeres y viceversa, amén de los trans que también reivindican sus derechos a la hora de competir. Veremos cómo manejan las distintas federaciones esta cuestión, al igual que está ocurriendo en el resto de la sociedad. Incluso Instituciones Penitenciadas están estudiando alguna fórmula para recluir a reos condenados en módulos especiales. Pues bien, en el Deporte si una chica se siente hombre y es futbolista, ¿qué determinación tomará la FIFA si quiere competir con el equipo masculino? Un miembro del máximo organismo del fútbol mundial, que ahí si hay poder real y nos se andan con tonterías, llegó a comentar que hay equipos masculinos y equipos femeninos. Y punto. Que si quieren crear otros equipos diferentes a los existentes, bajo el paraguas de la FIFA no estarán...