La que tiene liada Yolanda Díaz con sus amigos de coalición es chunga

No vamos hablar del fracaso de Sumar en las elecciones gallegas, que estuvo incluso por detrás de Vox en número de votos. Lo cierto es que fue un palo muy gordo para Marta Lois, que venía a ‘inventar’ Galicia y con ocurrencias difíciles de digerir. Lo bueno fue el día de reflexión que saltó en parapente, muy de valientes, pero debió de llevarla hasta Madrid. Pues sí, porque allí su jefa Yolanda Díaz tiene unos días muy complicados para ella, porque quiere hacer su gran encuentro con su gente y parece que los de Más Madrid por ahí no tragan, que no quieren perder su parcela de poder, así que piden a la ministra y vicepresidenta que se busque otra comunidad...